Mosambik: Offenbar mehr als 1.000 Toten nach Tropensturm

Durch den Tropensturm "Idai" in Süd-Ostafrika sind offenbar sehr viel mehr Menschen gestorben als bisher angenommen. Die Regierung von Mosambik rechnet mit mehr als 1.000 Toten. Zuvor war die Rede von 150 Toten. Die Hafenstadt Beira wurde größtenteils zerstört. Tausende Menschen sind obdachlos. Auch in Simbabwe und Malawi richtete der Sturm schwere Schäden an. Das gesamte Ausmaß der Zerstörungen ist noch unklar. Der Sturm "Idai" war in der Nacht auf Freitag auf die Küste Mosambiks getroffen. Seitdem gibt es schwere Unwetter und Überschwemmungen in der betroffenen Region. Auch für die kommenden Tage sind für Mosambik Regenfälle vorhergesagt.