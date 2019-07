In Baden-Württemberg dürfen Gebäude künftig noch dichter beieinander gebaut werden. Einer entsprechenden Reform der Landesbauverordnung will der Stuttgarter Landtag heute zustimmen. Der Tübinger OB Palmer findet das nicht schlecht.

Der verringerte Mindestabstand zwischen den Gebäuden gehört zu den Kernstücken der Reform, die heute verabschiedet werden soll. Für die Städte und Kommunen sei das auf jeden Fall von Vorteil, gibt sich der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) überzeugt.

Alte Regeln noch aus Seuchen-Zeiten

Dabei schränkt Palmer ein: "Natürlich sollen wir nicht Grünflächen zubauen und Parks, aber die überkommenen Vorschriften zur Abstandsregelung sind noch aus Zeiten, als man Seuchen bekämpfen wollte." Mit den neuen Regeln seien pragmatische und gute Lösungen möglich.

Eine Verdichtung der Innenstädte könne sogar von Vorteil für die Stadtgestaltung sein, findet Palmer. „Denn nur wenn viele Menschen auf einem bestimmten Raum leben, können sie auch Angebote wie Geschäfte, Infrastruktur und öffentliche Kultureinrichtungen finanzieren und aufrechterhalten.“

Verdichtung auch fürs Klima gut

Zudem sei eine Verdichtung der Innenstädte klimafreundlicher als Neubaugebiete auf der grünen Wiese. Palmer wörtlich: Ich bin überzeugt für unsere Städte ebenso wie für die Umwelt und unsere klimaschutzpolitischen Ziele ist es am besten urbane Stadträume zu gestalten und nicht in den Außenbereich zu gehen.“

Bürgerbeteiligung ist das A und O

Die Menschen müssten allerdings von Anfang an beteiligt werden, so Palmer. „Die Leute mögen es nicht, wenn man sie vor vollendete Tatsachen stellt". Wichtig sei in diesem Zusammenhang auch Klarheit, darüber, was genau zur Debatte stehe, beispielsweise wenn es nur noch um das Wie und nicht mehr um das Ob eines Bauvorhabens gehe. Das müsse dann auch so kommuniziert werden.