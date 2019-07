Reederei hat Kontakt mit Besatzung des britischen Öltankers

Die Reederei des britischen Tankers, der vom Iran gestoppt wurde, hat zum ersten Mal Kontakt mit der Besatzung gehabt. Das Schifffahrtsunternehmen teilte mit, der Kapitän habe gesagt, jedes Besatzungsmitglied sei in Sicherheit. Die Crew arbeite zudem gut mit dem iranischen Personal an Bord zusammen. Der Iran hatte den Öltanker am Freitag in der Straße von Hormus beschlagnahmt. Das Schiff habe internationale Vorschriften nicht beachtet, heißt es aus Teheran. Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat vorgeschlagen, den Tanker freizulassen, wenn die Briten wiederum ein iranisches Schiff freigeben. Anfang Juli war im britischen Überseegebiet Gibraltar ein iranischer Tanker festgesetzt worden. Er soll Syrien Öl geliefert haben, obwohl die EU das verboten hat.