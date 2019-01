Sanktionen, also eine Kürzung der Hartz IV-Leistungen, sollen vor allem für mehr Disziplin beim Empfänger sorgen. Aber funktioniert das auch?

Der Sozialwissenschaftler Stefan Sell von der Hochschule Koblenz ist in dieser Frage geteilter Meinung. Im SWR sagte Sell, es gebe viele Studien zu dem Thema. Die Ergebnisse zeigten, dass die Sanktionen bei einigen jungen Menschen tatsächlich dazu führen, aufgrund des Drucks wieder verstärkt nach Arbeit zu suchen.

"Ein Teil koppelt sich vollständig vom System ab"

Aber Sell betonte auch: "Ein anderer Teil der jungen Menschen reagiert so, dass sie sich vollständig vom System abkoppeln. Sie bekommen also gar keine Leistungen mehr, gehen nicht mehr in die Jobcenter und viele landen teilweise in der Obdachlosigkeit oder in der Beschaffungskriminalität." Diese gegensätzlichen Reaktionen seien in der derzeitigen Situation nicht auflösbar.

Dem Klischee des "faulen Hartz-IV-Empfängers" widerspricht Sell deutlich. Man dürfe bei der wichtigen Frage des Existenzminimums nicht Millionen von Menschen auf eine Teilgruppe reduzieren. Zudem würden über 75 Prozent der Sanktionen nicht verhängt, weil jemand einen Job oder eine Maßnahme ablehne, sondern er oder sie einen Termin im Jobcenter versäumt habe. Die Gründe dafür sind laut Sell sehr unterschiedlich: “Das können funktionale Analphabeten sein, verschuldete Menschen, die keinen Brief mehr aufmachen, und so weiter."

Sind reduzierte Sanktionen die Lösung?

Da sich die Sanktionen bei einem Teil der Empfänger durchaus positiv auswirken können, ist Sell auch dafür, dass sie beibehalten werden. Allerdings fordert er von den Richtern am Bundesverfassungsgericht, die Sanktionen deutlich zu reduzieren. "Hartz IV ist das Existenzminimum. Und rein logisch betrachtet darf man das Existenzminimum nicht nochmal kürzen."