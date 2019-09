Rechtsextremismus-Verdacht bei hessischen Polizeianwärtern

In der hessischen Polizei soll es einen neuen Fall von Rechtsextremismus geben. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, mehrere Polizei-Anwärter hätten in einer WhatsApp-Gruppe rassistische, antisemitische und menschenverachtende Bilder ausgetauscht. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittle in dem Fall. Laut dem Bericht hat die hessische Polizei-Akademie sechs Mitgliedern der Gruppe erklärt, dass sie wegen der Vorwürfe nicht in das Beamtenverhältnis auf Probe übernommen werden. Einige Beschuldigte wehren sich dagegen: Sie hätten die Bilder sofort nach dem Empfang gelöscht.