Bei den Ermittlungen gegen die mutmaßliche rechte Terrorzelle "Gruppe S." hatte die Polizei nach Recherchen von SWR und ARD-Hauptstadtstudio einen hochrangigen Informanten innerhalb der Gruppe.

Es handelt sich um die dreizehnte Person, die am Freitag nicht festgenommen wurde. Zwölf wurden dagegen von der Polizei in verschiedenen Bundesländern aufgegriffen, darunter auch ein Mann aus dem Raum Esslingen. Sie sitzen derzeit in Untersuchungshaft.

Über Details der Ermittlungen berichten Frank Bräutigam und Michael-Matthias Nordhardt im Tagesschau-Video:

Kontrolle auf dem Heidelberger Hauptbahnhof

Die "Nummer 13" hatte bereits Anfang Oktober 2019 - also vier Monate vor dem Auffliegen der Gruppe - gegenüber der Polizei umfangreiche Angaben über die Terrorzelle gemacht. Die anderen Mitglieder der Gruppe hatte er jedoch nicht gewarnt.

Ebenfalls Anfang Oktober wurde dieser Mann auf dem Heidelberger Hauptbahnhof von der Bundespolizei kontrolliert. Die Beamten fanden eine Gasdruckwaffe bei ihm, die er nicht hätte besitzen dürfen.

Auch bei einem Treffen der Gruppe auf dem Grillplatz Hummelgautsche, 50 km östlich von Stuttgart, war er dabei. Er präsentierte sich vor dem Rest der Gruppe mit einem martialischen Messer, erfuhren SWR und ARD-Hauptstadtstudio aus Ermittlungskreisen.

Polizei fürchtete um Sicherheit

In der vergangenen Woche riss jedoch der Kontakt der Polizei zu dem Mann ab. Das federführende LKA Baden-Württemberg fürchtete deswegen einerseits um die Sicherheit des Mannes, andererseits hatte man Sorge vor spontanen Taten der Gruppe. Deswegen wurde die Durchsuchungsaktion vom vergangenen Freitag sehr kurzfristig organisiert, heißt es aus Ermittlungskreisen.