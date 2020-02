per Mail teilen

Das seit 2015 bestehende Verbot organisierter Sterbehilfe verletzt nach Ansicht des Gerichts die Rechte schwerkranker Menschen ebenso wie die von Ärzten. Der Gesetzgeber müsse nun nachbessern.

Gleich zu Beginn der Urteilsverkündung stellte das Bundesverfassungsgericht eines klar: Jeder habe ein Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben. Dies schließe auch die Freiheit mit ein, sich selbst das Leben zu nehmen und sich dabei von anderen helfen zu lassen.

Dieses Recht sei auch nicht auf schwere oder unheilbare Krankheiten beschränkt, sondern bestehe in jeder Phase des Lebens. Wie die Richter dies genau begründen, erklärt Bernd Wolf aus der SWR-Rechtsredaktion im Audio.

Gesetzgeber muss Sterbehilfe nun völlig neu regeln

Aus diesem Grund müsse das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe für nichtig erklärt werden, so die Ansicht der Verfassungsrichter. Bisher war es strafbar, wenn jemand wiederholt Hilfe beim Suizid leistet, egal, ob er dafür Geld nimmt oder nicht.

Ohne geschäftsmäßige Angebote der Suizidhilfe sei ein Sterbewilliger auf die individuelle Unterstützung eines Arztes angewiesen. In der Realität seien Ärzte aber nur in Ausnahmefällen dazu bereit, erklärten die Richter.

Mit dem Urteil wird der Gesetzgeber die Sterbehilfe völlig neu regeln müssen. Dabei stehe ihm ein breites Spektrum an Möglichkeiten zur Verfügung. So könne der Gesetzgeber bestimmte Aufklärungs- und Wartepflichten vorschreiben. Außerdem regten die Richter an, das Berufsrecht für Ärzte und Apotheker zu ändern, damit diese rechtlich abgesichert sind, wenn sie Sterbewillige unterstützen.

Viele kritische Stimmen zum Urteil

In einer gemeinsamen Stellungnahme der katholischen und der evangelischen Kirche wird das Urteil kritisiert. Dort heißt es, die Zulassung organisierter Angebote zur Sterbehilfe könnte alte oder kranke Menschen unter Druck setzen, von ihnen Gebrauch zu machen.

Kritik kommt auch von Palliativmedizinern. Mit der Zulassung von Sterbehilfe würde es zur normalen Dienstleistung, Kranken und Lebensmüden die Selbsttötung zu erleichtern. Ärztepräsident Klaus Reinhardt hat sich ebenfalls kritisch geäußert. Geschäftsmäßige Sterbehilfe stehe im Widerspruch zur grundlegenden Aufgabe von Medizinern, Leben zu erhalten.