Nach SWR-Recherchen hat China bereits mehrere deutsche Firmen auf eine Liste nicht-konformer Unternehmen gesetzt. Wirtschaftliche Nachteile könnten die Folge sein.

Dauer 1:05 min China Rating - ARD-Plusminus-Recherche Ein Beitrag von SWR-Reporterin Tina Fuchs

Deutsche Firmen, die in China aktiv sind, sind hochgradig nervös - auch wenn sie das so offiziell nie zugeben würden. Grund dafür ist ein staatliches Meldesystem in der Volksrepublik - das "Social Corporate Credit System". Dabei handelt es sich um eine Art digitale und algorithmusbasierte Unternehmensbewertung. Unternehmensdaten, etwa Handelsregistereinträge, aber auch Verstöße gegen gesetzliche Regelungen, werden dort auf einer gemeinsamen Plattform chinesischer Technologie-Giganten zusammengeführt.

Chinesische Technologiekonzerne liefern umfassende Überwachungssoftware

Überwachung leicht gemacht: Die Eingabemaske des chinesischen Erfassungssystems erinnert an Google. SWR

Die Techfirmen Taiji Computer und Huawei liefern die Dateninfrastruktur für das staatliche Überwachungsnetz. Informationen von Tencent (Nachrichtendienste), Alibaba (Internethändler) sowie VisionVera (Gesichtserkennung) fließen darin mit ein. Die Daten werden zentral gesammelt, analysiert und bewertet. Schlechte Bewertungen auf den Plattformen lösen teils unmittelbar Sanktionen für die Unternehmen aus.

Experte spricht von "perfektem Kontrollsystem"

China-Experte Sebastian Heilmann von der Universität Trier nennt das Ganze den "Versuch in Echtzeit das Verhalten von Unternehmen und Konsumenten zu beobachten". SWR

China-Experte Sebastian Heilmann, Universität Trier, spricht von einem perfekten Kontrollinstrument in den Händen der kommunistischen Partei, "in Echtzeit Daten zu gewinnen und das Verhalten von Unternehmen wirklich zu beobachten, und sofort zu sanktionieren. Das ist etwas völlig Neues, ein Regulierungssystem wie es noch nie eines gab."

Bereits zahlreiche "Verstöße" von deutschen Firmen registriert

Stichproben-Recherchen des SWR für das ARD-Magazin Plusminus stellen zahlreiche Verstöße deutscher Unternehmen fest, die bereits in der chinesischen Datenbank dokumentiert sind: Umweltverschmutzung der Bosch-Tochter Automotive Steering in Jinan etwa, Verstöße gegen das Werbegesetz durch BMW Beijing, Arbeitszeitverstöße begangen von ZF Friedrichshafen in Shanghai, eine nicht gesetzeskonforme Internetpräsenz der Commerzbank oder die fehlerhaften Steuererklärungen von BASF.

Im System angezeigt werden etwa "Geschäftsanomalien" des Baukonzerns Züblin SWR

Die erwähnten Unternehmen verwiesen nach Anfrage von Plusminus darauf, dass sie die chinesischen Rechtsvorgaben respektierten und sich daran hielten. Züblin schreibt, dass die Vorgänge auf den Zeitraum 1999 bis 2004 zurückgingen und dass sich daraus bislang keinerlei Konsequenzen für das Unternehmen ergeben hätten.

Deutsche Handelskammer besorgt

Die Deutsche Handelskammer in China sieht gleichwohl vor allem zwei Mechanismen des Systems mit Sorge: Persönliche Verstöße von Managern etwa haben eine unmittelbare Auswirkung auf die Bewertung ihres Unternehmens, und umgekehrt. Zudem führt es zu Punktabzügen, wenn Geschäftspartner eine schlechte Bewertung haben. Das zwinge die Unternehmen dazu, sich auch gegenseitig zu überwachen.

