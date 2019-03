per Mail teilen

Ski-Rennläuferin Viktoria Rebensburg hat beim letzten Weltcup-Rennen in Soldeu in Andorra den Super-G gewonnen. Es war Rebensburgs erster Weltcup-Erfolg in diesem Winter. Als Vierte bei dem Rennen sicherte sich die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin den Gesamt-Weltcup.