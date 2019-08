per Mail teilen

Die tödlichen Schüsse in den USA mit 30 Toten beschäftigen die Kommentatoren der deutschen Tageszeitungen. Hier eine Auswahl der Meinungen.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt unter dem Titel "Amok in Amerika":

"Doch niemand glaubt, dass eine neue Runde 'Genug-ist-genug'-Parolen mehr Wirkung entfaltet als all die früheren Appelle nach Massakern (…). Werden sich wenigstens ein paar Republikaner trauen, den Präsidenten an seine Verantwortung zu erinnern? Sein Gerede über eine bedrohliche 'Invasion' an der Südgrenze und seine Unterstellung, die demokratische Wählerschaft bestehe großteils aus illegalen Einwanderern, sind infam und brandgefährlich."

Präsident Donald Trump sagt, Hass habe keinen Platz in den USA, die oppositionellen Demokraten werfen ihm dagegen vor, schon zu lange Intoleranz und Hass zu dulden.

Die Welt kommentiert:

"Das politische Klima in den USA ist so vergiftet wie lange nicht mehr. Der inländische Terrorismus wird immer stärker von rassistischer Ideologie geprägt und befördert. (…) Ausgerechnet der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika trägt zu einem Klima von Angst und Ausgrenzung bei."

Die Rhein-Zeitung aus Koblenz meint:

"Trump erntet, was er gesät hat. Statt Gebete zu sprechen, sollte der Präsident lieber auf die Ausfälle gegen Latinos, Muslime und Schwarze verzichten. Und endlich etwas gegen die Waffengewalt unternehmen, die in den USA epidemische Ausmaße angenommen hat."

Die Badischen Neuesten Nachrichten aus Karlsruhe finden:

"Für Deutschland kann die Lehre aus all dem nur lauten: Wehret den Anfängen. Selbst kleinste Verharmlosungen von Hass und Gewalt gegenüber Fremden oder Minderheiten müssen ernst genommen werden. Insbesondere am rechten politischen Rand gibt es bereits brandgefährliche verbale Grenzüberschreitungen."