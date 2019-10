Kramp-Karrenbauer will UN-Truppen für Schutzzone

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) will die von ihr vorgeschlagene Schutzzone in Nordsyrien von UN-Truppen schützen lassen. Sie könnten die Waffenruhe überwachen und die Konfliktparteien trennen, erläuterte Kramp-Karrenbauer ihren Vorstoß am Mittag im zuständigen Ausschuss des Bundestags. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärte, eine politische Lösung in Nordsyrien könne unterschiedlich aussehen. Sie müsse aber alle Beteiligten vor Ort einbeziehen. Die SPD warf Kramp-Karrenbauer erneut einen Alleingang vor. Sie habe ihre Pläne ohne vorherige Absprache mit Außenminister Heiko Maas (SPD) öffentlich gemacht, hieß es vom Koalitionspartner.