Die baden-württembergische Bildungsministerin Susanne Eisenmann (CDU) sieht auch für die Schulen im Südwesten noch Luft nach oben. Notwendig sei eine gezielte Förderung der Schüler.

"Es hätte schlimmer kommen können", lautet die erste Reaktion Eisenmanns auf die Ergebnisse der jüngsten PISA-Studie. Immerhin läge Deutschland noch über dem OECD-Durchschnitt - auch wenn die Ergebnisse in den Fächern Mathematik, Naturwissenschaften und Lesen nun leicht schlechter ausgefallen seien als bei der letzten PISA-Studie im Jahr 2012.

"Es ist natürlich nicht zufriedenstellend, weil tatsächlich in die Spitzengruppe hinein noch viel Luft ist, deshalb gibt es noch Anstrengungen, die wir unternehmen müssen", so Eisenmann.

Dauer 3:01 min BW-Bildungsministerin Eisenmann hält PISA-Ergebnisse für guten Ansporn BW-Bildungsministerin Eisenmann hält PISA-Ergebnisse für guten Ansporn

Gezielte Fördermaßnahmen für Schüler mit Migrationshintergrund

Als wichtigste Ursache für die eher mittelmäßigen Leistungen deutscher Schüler nennt die CDU-Politikerin den zunehmenden Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund in den Klassen. In Baden-Württemberg machten Schulen und Lehrer eine gute Arbeit, so Eisenmann, "aber die Frage ist, wie wir tatsächlich mit einer zunehmenden Heterogenität und auch Zuwanderung, was in den letzten Jahren gerade auch in Baden-Württemberg sehr stark war, wie wir dort integrativ, mit ergänzenden und unterstützenden Förderkonzepten, die Schüler besser unterstützen können."

"Singapur mit Baden-Württemberg zu vergleichen, ist schwierig"

Eisenmann stellte zudem die Vergleichbarkeit der PISA-Studie in Frage. "Singapur mit Baden-Württemberg zu vergleichen ist schwierig. Das ist ein ganz anderes Leistungsprinzip, eine ganz andere Herangehensweise."