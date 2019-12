per Mail teilen

Nach dem Wahlsieg der Konservativen bei der Parlamentswahl in Großbritannien erhält Boris Johnson ein starkes Mandat. Reaktionen aus Europa und der Welt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gratulierte dem Wahlsieger am Vormittag. "Ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit für die Freundschaft und enge Partnerschaft unserer Länder", ließ sie über Regierungssprecher Steffen Seibert auf Twitter mitteilen.

Bereits zuvor hatte US-Präsident Donald Trump Johnson zu seinem "großen Sieg" beglückwünscht. Großbritannien und die USA seien nun frei, um einen "massiven neuen Handelsdeal" abzuschließen, twitterte Trump. "Dieser Deal hat das Potenzial, viel größer und lukrativer zu sein als jeder Deal, der mit der EU abgeschlossen werden könnte. Feiere, Boris", schrieb der US-Präsident.

EU erwartet von den Briten nun schnelle Abstimmung

Auch EU-Ratspräsident Charles Michel schloss sich den Gratulanten an. Er erwarte nun eine rasche Abstimmung über das Brexit-Abkommen im britischen Parlament, sagte er. Die EU sei bereit, mit Großbritannien ein Handelsabkommen zu vereinbaren. Dabei sei es sehr wichtig, faire Bedingungen zu wahren. "Wir werden darüber mit Großbritannien sprechen müssen."

Britische und deutsche Wirtschaft reagiert verhalten

Nach wie vor herrscht in der britischen und in der deutschen Wirtschaft weiter Verunsicherung. Der Hauptgeschäftsführer der Deutsch-Britischen Industrie- und Handelskammer, Ulrich Hoppe, sagte SWR Aktuell, man wisse zwar jetzt, dass der Brexit komme, aber man wisse immer noch nicht, wie er sich am Ende ausgestalte.

"Das Problem ist ja, was passiert nach der Übergangsphase? Das ist bisher noch nicht geklärt und das ist auch noch sehr vage gehalten." Ulrich Hoppe, Hauptgeschäftsführer der Deutsch-Britischen Industrie- und Handelskammer

Dauer 3:37 min "Unsicherheit für die Wirtschaft bleibt" Nach ewigem Brexit hin und her scheint es jetzt endlich Klarheit zu geben. Mit dem deutlichen Wahlsieg der Tories steht fest: Der Brexit wird kommen. "Wir werden den Brexit bis zum 31. Januar vollenden, kein Wenn, kein Aber und kein Vielleicht", so sagte der britische Premierminister Boris Johnson. Gerade für die Wirtschaft ist es wichtig, zu wissen, wie es im Handel mit Großbritannien zukünftig weitergeht. Darüber hat SWR Aktuell-Moderatorin Alina Braun mit dem Hauptgeschäftsführer der Deutsch-Britischen Handelskammer, Ulrich Hoppe, gesprochen.

Die Ankündigung von Premierminister Boris Johnson, die Übergangsphase nicht zu verlängern, erzeuge, so Hoppe, "eine Unsicherheit, die wir dann zum Ende 2020 erleben werden". Allerdings geht der Hauptgeschäftsführer der Deutsch-Britischen Industrie- und Handelskammer nicht davon aus, dass es zu einer großen Verschlechterung in den Handelsbeziehungen zwischen Großbritannien und Deutschland komme.

Präsident des Großhandelsverbandes zeigt sich erleichtert

Der Präsident des Großhandelsverbandes BGA, Holger Bingmann, äußert sich hingegen erleichtert. Der Brexit werde nun wohl Ende Januar über die Bühne gehen. "Dies ist nicht die Lösung, die wir uns gewünscht haben, aber eine eindeutige Entscheidung des britischen Volkes, die wir selbstverständlich respektieren. Somit hat das Hin und Her endlich ein Ende." Ein chaotischer Brexit sei damit wohl vom Tisch.

Vertreter der deutschen Wirtschaft drängen auf Freihandelsabkommen

Vertreter der deutschen Wirtschaft drängen nun auf den raschen Abschluss eines Freihandelsabkommens."Jetzt müssen die EU und Großbritannien mit Hochdruck an einem Freihandelsabkommen arbeiten und bis zum Ende des Jahres zum Abschluss bringen", sagt der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Thilo Brodtmann. "Gelingt dies nicht, gehen die mit einem harten Brexit verbundenen Diskussionen und Unsicherheiten Ende 2020 wieder los. Das muss unbedingt vermieden werden."