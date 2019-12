Der Grundschullehrerverband hält den Einsatz von Quereinsteigern in Schulen für unverzichtbar. Mangelnde Qualifikation müsse durch berufsbegleitende Ausbildung kompensiert werden, so die Forderung.

Die Kritik des Deutschen Lehrerverbandes an den Quereinsteigern sei zwar nachvollziehbar, aber teilen will der Grundschullehrerverband diese dennoch nicht. Schließlich blieben auch in Baden-Württemberg viele Lehrerstellen unbesetzt, so der baden-württembergische Landesvorsitzende, Edgar Bohn, im SWR: "Ohne Quereinsteiger wäre die Alternative, dass die Schüler keinen Unterricht erhalten. Das halte ich deutlich für die schlechtere Alternative,“ so Bohn.

Als Aushilfe eine tschechische Gymnasiallehrerin mit eingeschränkten Deutschkenntnissen

Die Personalsuche sei für die Schulen mittlerweile zur größten Herausforderung geworden, so Bohn, der im SWR-Interview aus dem Brief einer Schulleiterin an den Verband zitierte:

Der baden-württembergische Vorsitzende des Grundschullehrerverbandes, Edgar Bohn, im SWR-Interview.

Berufsbegleitende Ausbildung wäre sinnvoll

Statt Quereinsteiger generell abzulehnen, fordert Bohn, die Möglichkeit einer berufsbegleitenden Ausbildung. "Ich weiß, dass da beispielsweise die Pädagogischen Hochschulen auch bereitstünden.“

Keine Chance für mehr Qualität in Grundschulen

Für den Landesvorsitzenden bleibt damit allerdings auch weiterhin ein generelles Problem ungelöst: dass die Grundschulen – wie von der Politik gefordert – mehr Qualität bringen. "Wie soll man denn das machen, wenn man nicht das ausreichend ausgebildete Personal dafür hat, so Bohn.