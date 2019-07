Rund sechs Stunden nach ihrem Start sind in der Nacht drei Astronauten an der Internationalen Raumstation ISS angekommen - pünktlich zum 50. Jahrestag der ersten Mondlandung. An Bord des Sojus-Raumschiffs waren der Italiener Luca Parmitano, der US-Amerikaner Andrew Morgan und der Russe Alexander Skworzow. In der zweiten Hälfte der sechsmonatigen Mission soll Parmitano als erster Italiener das Kommando auf der ISS übernehmen.