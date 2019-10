Raumfahrer Alexej Leonow gestorben

Ludwig Herzog von Württemberg ist im Alter von 88 Jahren in Weingarten gestorben. Der ältere Bruder von Carl Herzog von Württemberg starb Anfang des Monats, das teilte der persönliche Referent mit. Ludwig hatte auf die Nachfolge als Oberhaupt des Hauses Württemberg verzichtet. Seine Ehe entsprach nicht dem damaligen Hausgesetz. Am 19. Oktober wird es eine Trauerfeier in Altshausen geben. mehr...