Ein Gletscher im Mont-Blanc-Massiv droht abzustürzen. Laut Geologe Linsbauer bewegt er sich außergewöhnlich schnell. Insgesamt werde die Gletscherschmelze immer akuter.

Der Mont Blanc wird radarüberwacht, weil Teile eines schmelzenden Gletschers auf der italienischen Seite des Mont-Blanc-Massivs abzurutschen drohen. Laut Andreas Linsbauer, Geologe am Schweizer Gletschermesswerkes, funktionieren die Radarmessungen ähnlich wie die auf der Straße: "Die Radarmessung an einem Gletscher dient dazu, Geschwindigkeiten und Beschleunigungen zu messen. Man kann feststellen, wie schnell er sich bewegt."

Gletscher bewegt sich ungewöhnlich schnell

Es gehe dabei um etwa 35 Zentimeter pro Tag: "Das sind ungewöhnlich hohe Geschwindigkeiten. Ein Gletscher kann vielleicht mal 50 bis 100 Zentimeter pro Jahr fließen. Wenn Sie da an nur einem Tag 35 Zentimeter Bewegung feststellen, ist das doch recht schnell."

Andreas Linsbauer, Gletscherexperte des Schweizer Gletschermessnetzwerk im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler

Es handele sich um einen Hängegletscher, der über einer Klippe hängt und stark in Bewegung gekommen ist. Das könne sich noch weiter beschleunigen "und dann können große Massen an Eis runterbrechen und den Abhang runterdonnern." Deswegen wurden die Zufahrtsstraßen zum Aosta-Tal gesperrt.

Die hohen Temperaturen setzen dem Gletscher in den Alpen zu

Die Situation am Mont Blanc sei jetzt besonders akut. Insgesamt gehe es den Gletschern in den Alpen aber nicht gut. "Die verlieren sehr viel an Masse. Da geht einiges an Eis verloren. Das ist dann nicht so dramatisch wie beim Mont Blanc, sondern geschieht schrittweise im Laufe der Jahre durch die hohen Temperaturen und die Gletscherschmelze."

Am Mont-Blanc droht ein Gletscher abzustürzen, das Aostatal ist gefährdet.

Über die letzten Jahrzehnte habe sich die Gletscherschmelze laut Linsbauer beschleunigt:

"Ab den 50er Jahren bis etwa zu den 80er Jahren hat man vielleicht 20 Prozent des Eisvolumens verloren. Seit den 90er Jahren bis heute sind noch mal 30 Prozent dazu gekommen."

Erste Beerdigung eines Gletschers in den Alpen

Letzte Woche habe der Forscher zum ersten Mal die "Beerdigung eines Gletschers" in der Schweiz erlebt. "Wir hatten einen Gletscher in den Ostschweiz-Alpen, den wir auch jahrelang gemessen haben. Jetzt haben wir die Messungen eingestellt, weil es nichts mehr zu messen gibt. Da ist kein Eis mehr. Das ist mit Schutt bedeckt"