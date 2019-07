per Mail teilen

Die deutsche Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete muss morgen nicht vor Gericht erscheinen. Ihre Vernehmung ist auf den 18. Juli verschoben worden. Bis dahin dürfe Rackete nach Deutschland zurückkehren. Das hat der zuständige Staatsanwalt gesagt. Grund für den späteren Termin: In Italien streiken die Anwälte. Rackete ist mit ihrem Rettungsschiff und Migranten an Bord ohne Erlaubnis in den Hafen von Lampedusa gefahren. Danach wurde sie vorübergehend festgenommen.