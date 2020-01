Queen entlässt Harry und Meghan in Teilzeit

Die britische Königin Elizabeth II erlaubt es ihrem Enkel Prinz Harry und seiner Frau Meghan, sich aus der ersten Reihe des Königshauses zurückzuziehen. Sie hätte es besser gefunden, wenn die beiden sich weiter für die Familie engagiert hätten - aber sie respektiere den Wunsch des Paares nach mehr Unabhängigkeit, sagte die Queen nach einem Treffen auf dem Landsitz Sandringham. Sie kündigte an, dass es eine Übergangsphase geben werde, in der Harry und Meghan teils in Großbritannien und teils in Kanada leben würden. Ob sich die neue Regelung auf ihre Titel als Herzogin und Herzog von Sussex auswirken wird, ist bisher nicht bekannt.