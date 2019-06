Putschversuch in Äthiopien gescheitert

Der Putschversuch in Äthiopien ist gescheitert. Das teilte Regierungschef Abiby Ahmed im staatlichen Fernsehen mit. Es habe Tote und Verletzte gegeben. Zentrum der Auseinandersetzung sei die Region Amhara in der Mitte des Landes gewesen. Abiy machte hochrangige Militärs dafür verantwortlich. Die US-Botschaft in Addis Abeba teilte mit, am Samstag seien Schüsse in der Hauptstadt gehört worden. Sie rief die Menschen zur Vorsicht auf. Nach unbestätigten Meldungen soll dort der Heereschef von seinem Leibwächter erschossen worden sein.