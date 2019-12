per Mail teilen

In Paris haben Gespräche über den Konflikt in der Ostukraine begonnen. Die Kämpfe gehen aber unverändert weiter, berichtet der deutsche Blogger Jens Piske.

Dauer 2:33 min "Man traut den Russen nicht" Der deutsche Blogger Jens Piske schreibt über der Leben als Auswanderer in der Ukraine. SWR-Aktuell-Moderator Stefan Eich hat mit ihm über den Ukraine-Konflikt gesprochen.

Piske wohnt seit 2010 in der Zentral-Ukraine und schreibt von dort aus einen Blog über das Leben als Auswanderer in der Ukraine. Trotz aller Bemühungen um Frieden: "Es vergeht kaum ein Tag ohne Auseinandersetzungen und Tote. Es ist schon nicht normal was hier los ist", sagte Piske im SWR.

In seinen Augen hat der neue ukrainische Präsident, Wolodymyr Selenskyj, das Land gespalten. "Man traut den Russen nicht, man weiß nicht, wie sich die Zukunft gestalten wird. Man sieht das schon sehr kritisch."

Die Ukrainer könnten aber auch unterscheiden zwischen dem politischen Russland und der russischen Bevölkerung, so Piske. Die Ukrainer machten einen großen Unterschied zwischen Putin und seinen Kreml-Anhängern und den normalen Menschen in Russland. "Die wissen genau, dass die Propaganda in Russland unwahrscheinlich stark ist."

Enttäuschung über Europas Haltung zu Russland

Die Ukrainer seien aber enttäuscht über die Haltung der Europäer gegenüber Russland. Speziell die Leichtgläubigkeit von Frankreich und Deutschland kritisiert Piske. "Diese Bereitwilligkeit, das zu glauben, was die sagen, das ist schon sehr kritikwürdig."

Von dem Treffen in Paris, bei dem der russische Präsident Wladimir Putin seinen ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj unter deutsch-französischer Vermittlung trifft, erwarteten sich die Ukrainer nicht viel. Alle hofften, dass sich Präsident Selenskyj "nichts unterschieben lässt, was wir hier in der Ukaine später bereuen werden".