Putin fordert USA zu Gesprächen wegen Atomwaffen auf

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die USA zu baldigen Gesprächen über eine Verlängerung des sogenannten "New Start"-Vertrages aufgefordert. Der Vertrag sieht eine Begrenzung strategischer Atomwaffen in den beiden Ländern vor. Putin sagte dem Sender "Sky News Arabia"“, Russland habe den USA Vorschläge unterbreitet, es gebe aber noch keine Antwort. Laut Putin ist der "New Start"-Vertrag praktisch das letzte Instrument, um ein Wettrüsten einzuschränken. Der Vertrag läuft 2021 aus. Vor zwei Monaten war bereits der INF-Vertrag über das Verbot atomarer Mittelstreckenraketen ohne Verlängerung ausgelaufen.