Der Lyriker und Pulitzerpreisträger W.S. Merwin ist tot. Er sei am Freitag im Alter von 91 Jahren in seinem Haus auf der hawaiianischen Insel Maui gestorben, teilte sein Verlag mit. Merwin galt als vielseitiger Dichter, er schrieb über Mythen und Legenden, den Vietnamkrieg und in seinen letzten Büchern vor allem über das Alter und die Zeit. Seinen ersten Pulitzer-Preis 1971 lehnte er mit Verweis auf den Vietnamkrieg ab. 2009 bekam er ihn dann noch einmal verliehen.