Es sei "nicht in Worte zu fassen", was den Anschlags-Opfern vom Berliner Breitscheidplatz widerfahren ist, sagt der Psychologe Rainer Rothe. Die Betroffenen bräuchten jetzt vor allem Solidarität.

Es ist gut, dass in Deutschland an das Weihnachtsmarkt-Attentat vor drei Jahren gedacht wird. Das helfe den Opfern, meint Diplom-Psychologe Rainer Rothe aus Berlin im SWR. Er betreut sieben der Betroffenen. Was diese Menschen damals erlebt hätten, sei nicht in Worte zu fassen.

Kurt Beck: "Betroffene fühlten sich lange im Stich gelassen" Der ehemalige Opferbeauftragte Kurt Beck (SPD) hat das damalige Verhalten der deutschen Staatsspitze kritisiert. Der ehemalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident sagte im SWR, die Betroffenen hätten beobachtet, wie der französische Präsident Emmanuel Macron und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel gemeinsam in Frankreich nach den Anschlägen dort auf die Straße gegangen seien. "In Deutschland hatten die Betroffenen das Gefühl, die oberste Staatsspitze kümmert sich weniger um uns, wir sind da weniger wert." Dauer 0:34 min Kurt Beck: "Es geht einem wieder alles durch den Kopf" SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler im Gespräch mit Kurt Beck, dem ehemaligen Opferbeauftragten nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz in Berlin Das sei, so Beck, ein zusätzlicher, bedrückender Moment gewesen. Später habe es dann aber doch noch ein Treffen mit guten Gesprächen zwischen der Kanzlerin und den Betroffen gegeben.

Opfer brauchen mehr Solidarität

Der Gedenktag sei ein Tag des "unsagbaren Schmerzes" für die Opfer, ein Tag des Verlustes - entweder eines nahen Angehörigen oder der körperlichen und seelischen Unversehrtheit, so Rothe.

Es gebe Hoffnung auf Heilung - vorausgesetzt, die Opfer bekämen Verständnis und Solidarität aus der Gesellschaft. Von Seiten der Behörden gebe es da jedoch große Defizite, kritisiert Rothe. Oft fertige man sie ab, als würden sie ihr Leiden simulieren und seien nur auf eine Rente aus. Ihre Probleme würden herunter geredet und ihr Schmerz zu wenig anerkannt. Das verletze diese Menschen zusätzlich.

Dauer 4:31 min Psychologe Rainer Rothe: "Unsagbarer Schmerz" für Breitscheidplatz-Opfer Der Gedenktag zum dritten Jahrestag des Anschlags am Berliner Breitscheidplatz habe enorme Bedeutung für die Opfer, sagt der Berliner Psychologe Rainer Rothe in SWR Aktuell.

Betroffene fühlen sich nicht ernst genommen

Viele der Opfer hätten resigniert und hätten kaum noch Erwartungen an die Politik. Sie müssten teilweise jahrelang auf einen Therapieplatz warten, sagt Rothe. Er wünsche sich für seine Patienten, dass sich die "katastrophalen Methoden der Begutachtung" veränderten.

"Ihr Leiden wird nicht gesehen und anerkannt." Psychologe Rainer Rothe

Wenn beispielsweise die Leiden der Opfer auf mögliche Vorerkrankungen geschoben würden, fühlten sich die Menschen nicht ernst genommen. Dies würde sie zusätzlich verbittern und die Therapie erschweren.