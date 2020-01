per Mail teilen

In New York hat der Prozess gegen den ehemaligen Filmproduzenten Weinstein begonnen. Er ist unter anderem wegen Vergewaltigung angeklagt. Bei einer Verurteilung droht dem 67-Jährigen lebenslange Haft. Insgesamt haben in den vergangenen Jahren mehr als 80 Frauen Weinstein sexuelle Übergriffe vorgeworfen und damit die internationale "MeToo"-Bewegung ausgelöst. Unter dem Schlagwort "MeToo" hatten sich Menschen weltweit zu Wort gemeldet und ihre Erfahrungen mit sexueller Gewalt geschildert.