Führerschein weg? Kein Problem, der 51-jährige Rolf H. bot Abhilfe an. Doch jetzt muss er sich gemeinsam mit seiner Frau wegen vielfachen Betrugs und Steuerhinterziehung verantworten.

Das Landgericht in Detmold geht von einem recht aufwändigen Verfahren aus. Bis Ende Mai nächsten Jahres sind 40 Prozesstage anberaumt - mehr als 1.000 Zeugen hat die Anklageschrift aufgeführt. Die beiden Angeklagten sollen tausendfach dabei geholfen haben, dass Autofahrer, die in Deutschland ihren Führerschein verloren haben, einen Ersatz im EU-Ausland bekommen.

Im Internet bot der Detmolder seine Dienste an. Wer den deutschen Führerschein verloren hatte, dem wollte er einen EU-Führerschein vermitteln, zum Beispiel aus Großbritannien. Einfach ein Online-Formular ausfüllen. Alles kein Problem.

Wohnsitz im Ausland angemeldet

Das Geschäftsmodell von Rolf H. sah so aus: Er meldet seine Kunden mit einem Wohnsitz im Ausland an, meistens in einem Hotel. Wer dort mindestens ein halbes Jahr gemeldet ist, zum Beispiel in Tschechien oder Ungarn, kann trotz der Führerschein-Sperre in Deutschland im Ausland eine Fahrprüfung machen. Der so erworbene Führerschein ist auch bei uns gültig. Das hat der Europäische Gerichtshof so bestätigt.

Knackpunkt vor Gericht ist nun die Frage: Hat Rolf H. seinen Kunden tatsächlich einen neuen Führerschein versprochen oder nur die Abwicklung der Formalitäten auf dem Weg dahin? Jedenfalls sollen mehr als 650 Kunden über 860.000 Euro bezahlt haben, ohne jemals einen Führerschein oder eine andere Gegenleistung bekommen zu haben, sagt die Staatsanwaltschaft.

Zusätzlich sollen der 51-Jährige und seine Frau mehr als 900.000 Euro Steuern hinterzogen haben, weil er seine Dienstleistung zum Schein in Tschechien angemeldet haben soll.

AZ 26 Kls 11/18 und 26 Kls 6/19