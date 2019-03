per Mail teilen

Knapp sieben Monate nach einer tödlichen Messerattacke in Chemnitz beginnt heute der Prozess gegen einen der mutmaßlichen Täter. Der tödliche Vorfall hatte massive ausländerfeindlicher Proteste ausgelöst.

Letzten Sommer befand sich Chemnitz im Bundesstaat Sachsen im Ausnahmezustand. Der Deutsch-Kubaner Daniel H. war am 26. August mit mehreren Messerstichen getötet worden. Als Tatverdächtige gelten Flüchtlinge. Nur wenige Stunden nach der Tat gehen Rechtsextreme, AfD-Anhänger und aufgebrachte Bürger auf die Straße.

Ein Tod wird zum Politikum - in einer Stadt, die erst vor kurzem wieder bundesweite Schlagzeilen machte, als im Fußballstadtion des FC Chemnitz öffentlich mit großer Choreographie um einen verstorbenen Neonazi trauerte.

Was passierte in Chemnitz im August 2018?

Mehr als 20 Verhandlungstage

Die Aufmärsche aus dem Sommer haben bis heute Nachwirkungen: Der Prozess des Landgerichts Chemnitz wird in Dresden durchgeführt, wo der Ablauf der Verhandlung den Behörden zufolge besser gesichert werden könne. Bis Ende Oktober sind mehr als 20 Sitzungstermine anberaumt.

Angeklagt ist ein 23-jähriger Syrer in Dresden. Er wird beschuldigt, gemeinsam mit einem Iraker Daniel H. getötet zu haben. Der mutmaßliche Komplize ist offenbar untergetaucht. Er wird mit internationalem Haftbefehl gesucht.

Die Verteidigung des Angeklagten hatte zuvor sogar gefordert, dass der Prozess in einem anderen Bundesland stattfindet, denn in Sachsen, Thüringen und Brandenburg sei wegen der bevorstehenden Landstagswahlen mit einer aufgeheizten Stimmung zu rechnen, so dass nicht angstfrei geurteilt werden könne. Das hat der Bundesgerichtshof allerdings zurückgewiesen.

Rechte Demonstranten in Chemnitz im August 2018 dpa Bildfunk Picture Alliance

"Rechts Paroli bieten"

Die Vorfälle in Chemnitz hatten auch bundespolitische Konsequenzen: Sie kosteten dem damaligen Verfassungschef Hans-Georg Maaßen den Job - wegen umstrittener Äußerungen zu den Ausschreitungen in Chemnitz und über angeblich linksradikale Kräfte in der SPD.

Der ehemalige sächsische Polizeipräsident Bernd Merbitz sagte im SWR Tagesgespräch, es seien mehr Bündnisse gegen Rechtsextremismus nötig. Außerdem müsse man diesen Meinungen massiver Paroli bieten. Der CDU-Kandidat für die Landtagswahlen sagte weiter, er halte es für eine sinnvolle Idee, wenn Innenminister Horst Seehofer (CDU) Chemnitz besuchen und mit den Menschen dort sprechen würde. Politiker müssten vor Ort auch klare Kante zeigen.