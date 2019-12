Prozess um getöteten Reporter Kuciak hat begonnen

Fast zwei Jahre nach der Ermordung des slowakischen Journalisten Jan Kuciak hat am Morgen der Prozess gegen den mutmaßlichen Drahtzieher begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft einem Geschäftsmann vor, den Mord in Auftrag gegeben zu haben. Vor Gericht stehen außerdem vier weitere Verdächtige. Kuciak und seine Verlobte waren im Februar 2018 in ihrem Haus im Westen der Slowakei erschossen worden. Der Reporter hatte unter anderem zu Verbindungen zwischen der italienischen Mafia und slowakischen Politikern recherchiert. Der Mord an ihm hatte Massendemonstrationen gegen die Regierung ausgelöst.