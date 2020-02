per Mail teilen

Es ist eine filmreife Geschichte: Betrüger geben sich als Verteidigungsminister aus und erbeuten angebliches Lösegeld für französische Geiseln in Millionenhöhe. Jetzt stehen die Verdächtigen vor Gericht.

Zwischen 2015 und 2016 gaben sich Betrüger als Jean-Yves Le Drian (unten zu sehen im Foto), den damaligen französischen Verteidigungsminister, aus. Sie richteten sich per Telefon, Mail und Brief an reiche Geschäftsleute und baten um Lösegeld für französische Geiseln und Geld für den Kampf gegen den Terrorismus. Mit dieser Masche erschlichen sie sich mehr als 50 Millionen Euro.

Dauer 2:37 min Dreister Betrug mit falschem Minister Sabine Wachs berichtet aus Paris

Die Täter bauen Ministerbüro nach

Dabei gingen die Täter raffiniert vor und schreckten vor nichts zurück: Sie besorgten sich sogar eine Silikon-Maske des Ministers und riefen ihre Opfer per Videoanruf aus einem nachgebauten Ministerbüro an. Gefälschte Schreiben mit täuschend echten Briefköpfen, Stempeln und Mailadressen gehörten ebenfalls zum Betrug.

Insgesamt stehen sieben Männer in Paris wegen Betrugs vor Gericht. Der Prozess soll bis Mitte Februar gehen. Hauptverdächtigter ist ein 54-jähriger Mann, der die französische und italienische Staatsbürgerschaft hat. Geplant hatten er und seine Komplizen offenbar auch, sich als Prinz Albert II. von Monaco auszugeben, um noch mehr Geld zu erschleichen.