Prozess gegen türkischen Intellektuellen Kavala beginnt

In der Türkei hat der Prozess gegen den Intellektuellen Osman Kavala und 15 weitere Aktivisten begonnen. Ihnen wird vorgeworfen, sie hätten versucht, die Regierung zu stürzen, und vor sechs Jahren die Gezi-Proteste organisiert und finanziert. Der Prozess wird scharf kritisiert - unter anderem von Bundestagsvizepräsidentin Roth (Bündnis 90/Die Grünen). Die Anklageschrift sei eine Farce und zudem gefährlich, sagte die Grünen-Politikerin. Wenn schon eine bekannte Persönlichkeit wie Kavala vor Gericht gezerrt werde, sei klar, dass es in der Türkei jeden treffen könne. Kavala arbeitet mit seiner Stiftung unter anderem mit dem deutschen Goethe-Institut zusammen. Die Proteste hatten sich an der Bebauung des Gezi-Parks im Istanbuler Zentrum entzündet. Sie weiteten sich zu landesweiten Demonstrationen gegen die autoritäre Politik des damaligen Ministerpräsidenten und heutigen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan aus.