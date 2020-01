per Mail teilen

In New York beginnt der Prozess gegen den früheren Filmproduzenten Harvey Weinstein. Mehr als 80 Frauen werfen ihm über Jahre hinweg sexuelle Übergriffe vor - in dem heute beginnenden Prozess geht es zunächst um zwei Fälle. Weinstein ist derzeit gegen Kaution auf freiem Fuß, bei einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haft.