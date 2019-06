Der ehemalige Krankenpfleger Niels Högel ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht stellte die besondere schwere der Schuld in 85 Mordfällen fest.

Niels Högel hat zwischen 2000 und 2005 Patienten an den Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst in Niedersachsen ermordet. Dabei soll er seinen Opfern unterschiedliche Medikamente gespritzt haben, um sich bei einer anschließenden Reanimation als Retter zu profilieren. Viele Patienten überlebten das nicht.

Högel war wegen 97 Mordfällen angeklagt, das Gericht verurteilte ihn in 85 Fällen. Die Richter stellten die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren ausgeschlossen.

Högel bereits 2015 zu lebenslanger Haft verurteilt

Högel wurde bereits 2015 unter anderem wegen zweifachen Patientenmordes zu lebenslanger Haft verurteilt und sitzt im Gefängnis in Oldenburg. Der 42-Jährige entschuldigte sich am Mittwoch bei den Angehörigen seiner Opfer. Er sprach von Reue und Scham. Es sei ihm während des Prozesses klar geworden, wie viel unendliches Leid er mit seinen "schrecklichen Taten" verursacht habe.

Einzeltäter oder Spitze des Eisbergs?

Karl Beine, Chefarzt am Sankt Marien-Hospital in Hamm und Autor des Buchs "Tatort Krankenhaus", hat im SWR eine Einschätzung abgegeben, inwiefern es sich bei Högel um einen Einzeltäter handelt: "Wir haben Kenntnis darüber, dass in den vergangenen 25 Jahren in Deutschland sieben solcher Tötungsserien gerichtsbekannt geworden sind, aber man muss davon ausgehen, dass die Dunkelziffer nicht unerheblich ist", sagte er im SWR.

Das Krankenhaus biete sich als Ort, an dem auch unter besten Umständen der Tod zum Alltag gehöre, für solche Täter an. Beine kritisiert: "Es gibt keine intensive Forschung dazu." Er fordert, entsprechende Untersuchungen anzustellen.

Unabhängige Anlaufstelle gefordert

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz forderte ebenfalls Konsequenzen aus dem Fall Högel: "Um mögliche Täter abzuschrecken, muss in Kliniken und Heimen eine Kultur des Hinschauens gelebt werden. Dabei sind alle gefragt, vom Pflegehelfer bis zur Geschäftsleitung", sagte Vorstand Eugen Brysch der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Für alle Einrichtungen brauche es eine unabhängige und externe Anlaufstelle, bei der anonyme Hinweisgeber verdächtige Vorkommnisse melden könnten.