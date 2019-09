Das Weiße Haus hat ein Protokoll des umstrittenen Telefongesprächs von US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass Trump Ermittlungen gegen seinen Kontrahenten Joe Biden und dessen Sohn begrüßen würde.

In dem Protokoll, das ein fünfseitiger Auszug des insgesamt 30-minütigen Telefonats ist, erklärte US-Präsident Donald Trump, dass sein politischer Widersacher Joe Biden damit angegeben hätte, Untersuchungen zu Geschäften seines Sohnes in der Ukraine gestoppt zu haben. "Wenn Sie dem also nachgehen können. ... Klingt für mich furchtbar", so Trump laut Protokoll.

Dauer 1:19 min Keine direkte Drohung, aber... Skript des Telefonats Trump - Selenskyj veröffentlicht

Zu Ermittlungen aufgefordert

Vor einigen Tagen waren Auszüge aus dem Telefonat zwischen Trump und Selenskyj vom 25. Juli dieses Jahres bekannt geworden. Medienberichten zufolge hatte Trump seinen Amtskollegen in der Ukraine zu Ermittlungen gegen Biden und dessen Sohn ermuntert.

Bidens Sohn Hunter arbeitete früher für ein ukrainisches Gasunternehmen, dem Korruption vorgeworfen wurde. Hunter Biden persönlich wurde nicht beschuldigt.

Er forderte den ukrainischen Präsidenten auf, in der Sache mit dem US-Justizminister William Barr und seinem privaten Anwalt Rudy Giuliani zusammenzuarbeiten.

"Es wird viel über Bidens Sohn geredet, dass Biden die Ermittlungen gestoppt hat, und viele Leute wollen das genauer wissen." US-Präsident Donald Trump beim Telefonat mit Wolodymyr Selenskyj

Joe Biden gilt als aussichtsreichster Präsidentschaftsbewerber der US-Demokraten. Und in Umfragen liegt er im Vergleich zu Trump vorne. Ihm zu schaden, könnte dem amtierenden Präsidenten, der 2020 noch einmal für die Republikaner antreten will, also nützen.

Viele liberale Demokraten, die sich bisher zurückgehalten haben, positionieren sich jetzt klar und wollen nicht mehr tatenlos zusehen. Daher wird es zumindest wahrscheinlicher, dass es zu einem Amtsenthebungsverfahren kommt - auch wenn die Erfolgsaussichten nicht vielversprechend sind, wie Washington-Korrespondentin Martina Buttler im Podcast erklärt:

Dauer 2:51 min "Jetzt müssen wir handeln" Washington-Korrespondentin Martina Buttler zu Amtsenthebungsverfahren Trump

Unerlaubte Einflussnahme?

Die Demokraten sehen Trumps Aufforderung als Versuch mithilfe einer ausländischen Regierung den US-Wahlkampf zu beeinflussen. Sie prüfen ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump.

Die Hürden für ein Amtsenthebungsverfahren sind hoch. Es gibt drei mögliche Gründe, wie Korrespondent Torben Ostermann im Audio berichtet:

Dauer 1:18 min Wie funktioniert das Impeachment Verfahren? In der Geschichte der USA war noch nie ein Amtsenthebungsverfahren erfolgreich.

Die Passage aus dem Gespräch mit Selenskyj ist auch deshalb heikel, weil Trump zunächst Hilfsgelder an die Ukraine in Höhe von 400 Millionen Dollar zurückgehalten hatte - was er selbst bestätigte. Zur Begründung erklärte Trump, dass er damit dafür sorgen wollte, dass auch die Europäer ihren Anteil zahlen.