Zehntausende Menschen haben in Moskau für freie Wahlen demonstriert. Die genehmigte Demo verlief friedlich - und doch wurden im Anschluss mehr als 100 Menschen festgenommen.

Die Behörden und die Sicherheitskräfte hatten gewarnt, sie würden hart durchgreifen, sollte nach Ende der genehmigten Proteste am Samstag weiter demonstriert werden. Hunderte Menschen machten sich trotzdem auf den Weg.

In größeren Gruppen marschierten sie Parolen skandierend durch das Zentrum der Hauptstadt. Die Sicherheitskräfte griffen durch. Die Zahl der Festnahmen stieg im Laufe des Abends immer weiter an. Am frühen Abend war bereits von 150 Festnahmen die Rede.

Den Organisatoren des Protests und der Opposition dürften die Aktivisten damit keinen Gefallen getan haben. Die bewusste Provokation könnte dazu führen, dass die Behörden künftig keine Aktionen mehr genehmigen.

Genehmigte Demo verlief friedlich

Der eigentliche Protest, die genehmigte Demo auf dem Sacharow-Platz, war am frühen Abend friedlich zu Ende gegangen. Mehrere zehntausend Menschen hatten dort für freie Wahlen demonstriert. Sie hatten auch ein Zeichen setzen wollen gegen Polizeigewalt und Behördenwillkür.