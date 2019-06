Proteste in Leipzig bei Gesundheitsministerkonferenz

per Mail teilen

Zum Auftakt der zweitägigen Gesundheitsministerkonferenz in Leipzig haben hunderte Pfleger für bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. Etwa 2.000 Mitarbeiter von Kliniken und Heimen aus ganz Deutschland haben sich nach Angaben der Gewerkschaft Verdi daran beteiligt. Sie fordern einen bundesweiten Tarifvertrag für Altenpfleger sowie einen gesetzlich festgelegten Personalschlüssel in Gesundheitsberufen. Gesundheitsminister Jens Spahn CDU) sagte vor den Demonstranten, man habe gesetzgeberisch begonnen. Gestern hatte er zusammen mit Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Familienministerin Franziska Giffey (SPD) ein Konzept vorgestellt, um die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern. Wie es konkret umgesetzt werden soll, ist aber noch offen.