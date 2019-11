Proteste in Hongkong gehen weiter

per Mail teilen

In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong haben nach offiziellen Angaben rund 600 Demokratie-Aktivisten die von der Polizei belagerte Universität verlassen. Viele von ihnen sollen festgenommen worden sein. Regierungschefin Carrie Lam sagte, die Sicherheitskräfte wollten die Zwischenfälle friedlich lösen. Etwa 100 Regierungskritiker sollen sich in dem Universitätsgebäude verbarrikadiert haben. Die Hochschulen in Hongkong haben sich zum Zentrum der Proteste entwickelt. Diese richten sich gegen den zunehmenden Einfluss der chinesischen Regierung.