Proteste in Hongkong: Merkel ruft zum Dialog auf

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat angesichts der Spannungen in Hongkong zum Dialog aufgerufen. Es müsse alles darangesetzt werden, Gewalt zu vermeiden, sagte Merkel in Berlin. Wichtig sei die Einhaltung der in Hongkong geltenden Gesetze, die den Menschen Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit sicherten. Außenminister Heiko Maas (SPD) ist beunruhigt über Meldungen, wonach China an der Grenze zu Hongkong Truppen zusammenzieht. Er rät Deutschen, Reisen dorthin zu verschieben. Inzwischen haben sich Demonstranten in Hongkong für Störungen des Flugverkehrs entschuldigt, die durch ihre Proteste im Flughafenterminal entstanden sind.