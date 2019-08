In Hongkong haben die Anti-Regierungs-Demonstranten heute erneut den Flughafen lahmgelegt. Seit rund halb 12 Uhr deutscher Zeit ist klar: Auch heute werden bis auf Weiteres alle Abflüge ab Hongkong gestrichen.

Auch heute hat das Management des Hongkonger Flughafens entschieden, alle ausgehenden Flugverbindungen zu streichen. Damit wird einer der größten Flughäfen Asiens den zweiten Tag in Folge von Anti-Regierungs-Demonstranten zumindest teilweise lahmgelegt. Flüge, die in Hongkong landen sind offenbar zunächst nicht betroffen.

Dass sich die Lage in Hongkong in den nächsten Tagen oder Wochen beruhigt, danach sieht es nicht aus - im Gegenteil: Hongkongs umstrittene Regierungschefin Carrie Lam verteidigte ihre Politik am Vormittag erneut. Auch das von weiten Teilen der Hongkonger Gesellschaft kritisierte, weil oft sehr brutale, Vorgehen der Polizei verteidigte sie ausdrücklich.

Im Audio hören Sie Lam bei der Pressekonferenz - China-Korrespondent Steffen Wurzel berichtet.

Dauer 2:47 min Regierungschefin Lam lehnt Zugeständnisse ab Hongkongs umstrittene Regierungschefin Carrie Lam verteidigte heute noch einmal ihre Politik. Zugeständnisse lehnte sie ab. Steffen Wurzel berichtet.

China zeigt Drohgebärden

Chinas Staatsmedien verbreiten inzwischen immer wieder Videoaufnahmen und Fotos, die Truppenbewegungen an der Grenze zwischen Festland-China und Hongkong zeigen sollen. Ohne direkt mit einem Einmarsch in die frühere britische Kolonie zu drohen, macht die Staats- und Parteiführung in Peking damit deutlich: Zu Zugeständnissen in der Hongkong-Frage ist sie nicht bereit.