Größte Demonstration seit Wochen: Hunderttausende protestieren in Hongkong

In Hongkong hat die größte Demonstration seit Wochen begonnen. Hunderttausende zumeist schwarz gekleidete Demonstranten liefen durch die Straßen und riefen Slogans wie "Kampf für Freiheit" und "Steht an Hongkongs Seite". Während die Organisatoren des Protestmarsches am Sonntag laut lokaler Medien von 800.000 Demonstranten sprachen, schätzte die Polizei die Zahl der Teilnehmer auf 183.000. Seit mittlerweile sechs Monate demonstriert die prodemokratische Protestbewegung. Damals wehrten sich die Protestierenden gegen einen Gesetzentwurf, der die Auslieferung von Verdächtigen nach Festlandchina vorsah. Die Maßnahme ist mittlerweile zurückgezogen worden. Nun fordern die Demonstranten demokratische Wahlen und eine Untersuchung zu mutmaßlicher Polizeigewalt gegen Protestierende.