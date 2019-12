Proteste in Frankreich gegen Rentenreform

In vielen Städten Frankreichs haben heute wieder zahlreiche Menschen gegen die geplante Rentenreform protestiert. Im südfranzösischen Marseille beispielsweise gingen nach Polizeiangaben 12.000 Menschen auf die Straße. Für die größte Demonstration in der Hauptstadt Paris liegen derzeit noch keine Zahlen vor. Die Streiks im Fernverkehr und bei den Pariser Verkehrsbetrieben gingen am sechsten Tag in Folge weiter, Airlines mussten rund jeden fünften Flug absagen. Auch Lehrer und andere Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes legten die Arbeit nieder. Frankreichs Regierung will im Rentensystem die Privilegien für bestimmte Berufsgruppen auf längere Sicht beenden. Sie plant ein einheitliches System, das für alle gilt. Morgen will sie dazu Details bekanntgeben.