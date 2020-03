per Mail teilen

In Prag sind wieder tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Regierungschef Andrej Babis zu demonstrieren. In Sprechchören riefen sie "Wir haben genug" und zogen vor den Präsidentenpalast im Stadtzentrum. Redner der Regierungskritiker warfen Babis unter anderem vor, Druck auf die Justiz und Medien auszuüben. Die Proteste gegen den Ministerpräsidenten und Multi-Milliardär halten schon seit Monaten an.