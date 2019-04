Schuld am "Mietenwahnsinn" ist vor allem die Bundespolitik, sagt Martin Rupps. Mit mut- und wirkungslosen Mitteln wie der Mietpreisbremse lässt sich das Problem nicht bekämpfen.

Am Samstag gehen in mehreren Großstädten der Bundesrepublik – darunter Stuttgart – Menschen gegen steigende Mieten auf die Straße. Die Linke denkt laut darüber nach, größere Wohnungsunternehmen wie Vonovia zu enteignen. So weit will der Organisator der Stuttgarter Demonstration, Paul von Pokrzywnicki, nicht gehen, nennt aber Enteignung eine "legitime Forderung".

Die Linke will große Wohnungsunternehmen wie Vonovia enteignen dpa Bildfunk Picture Alliance

Die Deutschen werden nicht oft zu Wutbürgern, aber in puncto Wohnkosten könnte es so kommen. Längst sind nicht mehr nur die Mieten auf Stuttgarts Halbhöhenlage oder im Villenviertel von Mainz-Gonsenheim sehr hoch. Sie explodieren auch im Speckgürtel von Ballungszentren und in kleineren Städten. Häufig geht einer von zwei Verdiensten in der Familie für Wohnen, Strom und Wasser drauf.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne „Martin Rupps meint…“ erscheint als Teil des „SWR Aktuell Newsletter“. Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Kein Zweifel, Wohnungsunternehmen wissen diese Situation auszunutzen. Das Amtsgericht Leonberg musste Vonovia daran erinnern, dass duschende Mieter auch in der Nacht ein Recht auf heißes Wasser haben. Doch Vonovia agiert in keinem rechtsfreien, sondern einem mit schlechten Regeln gepflasterten Raum. Sie wurden in Berlin und in den Kommunen gemacht.

In der Forststraße in Stuttgart beendete die Polizei eine Hausbesetzung dpa Bildfunk Picture Alliance

Die Mietpreisbremse zum Beispiel ist ein mut- und wirkungsloses Instrument zur Bekämpfung der Probleme. Auf der Ebene der Gemeinden wäre es angebracht, mehr Sozialwohnungen zu bauen. Und große private Neubauprojekte könnten zur Auflage erhalten, dass auch Wohnungen mit Sozialbindung entstehen. Aber dieses dicke Brett, das Ärger mit der Wohnungswirtschaft und den Kommunen beschert, will niemand in der Politik bohren.