In Freiburg haben am Mittag mehrere hundert Menschen gegen Tierversuche protestiert - unter anderem vor einem geplanten neuen Versuchslabor der Uniklinik. In Sprechchören forderten die Demonstranten ein Ende aller Tierversuche und Investitionen in tierversuchsfreie Medizin und Forschung. Freiburg gilt mit mehreren entsprechenden Einrichtungen als Hochburg der Tierversuche in Baden-Württemberg.