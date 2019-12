per Mail teilen

In Frankreich hat am Morgen ein Generalstreik gegen die geplante Rentenreform begonnen. Es kommt zu massiven Verkehrsbehinderungen. Auch der Bahnverkehr in Deutschland ist betroffen.

An französischen Schulen, im öffentlichen Dienst, in Krankenhäusern oder der Justiz soll die Arbeit niedergelegt werden. Auch der öffentliche Nahverkehr soll weitestgehend stillstehen, zumindest in der Hauptstadt. Rund um Paris hat es Staus von insgesamt mehr als hundert Kilometer gegeben.

Die französische Bahn rechnet damit, dass ein großer Teil der Züge ausfällt und etwa nur jeder zehnte Hochgeschwindigkeitszug fährt. Auch der Bahnverkehr über die Grenze nach Deutschland ist betroffen.

Dauer 1:29 min Generalstreik in Frankreich - ein Land steht still Marcel Wagner berichtet.

245 angemeldete Demos - 6.000 Polizisten in Paris

In ganz Frankreich sind nach Angaben von Innenminister Christophe Castaner 245 Demonstrationen angemeldet. Bei den Protesten in Paris rechnen die Behörden auch wieder mit heftigen Ausschreitungen. Allein in der Hauptstadt werden daher 6.000 Polizisten im Einsatz sein.

Da es in der Vergangenheit bei Protesten der sogenannten Gelbwesten-Bewegung häufig zu Ausschreitungen gekommen ist, hat die Pariser Polizeipräfektur angeordnet, dass Läden und Restaurants, die sich in Paris entlang der Route der geplanten Demonstrationen befinden, nicht öffnen dürfen.

TGV-Verbindungen fallen fast vollständig aus

Die französische Staatsbahn SNCF hat bereits am Dienstag angekündigt, dass rund 90 Prozent der TGV-Schnellzüge ausfallen werden. Eurostar und Thalys zufolge sind mindestens die Hälfte ihrer Verbindungen zwischen Paris und London und Brüssel gestrichen. Ähnlich schlecht sieht es bei den Regionalbahnen aus.

Auch das Krisenreaktionszentrum des Auswärtigen Amts hat bereits vor Störungen im öffentlichen Nah- und Fernverkehr gewarnt. Die Deutsche Bahn kündigte auf ihrer Webseite an, dass Zugverbindungen von und nach Frankreich vermutlich über die Streiktage komplett ausfallen.

Davon seien die Verbindungen der TGVs und ICEs von Paris über Saarbrücken und Mannheim nach Frankfurt, der TGV von Marseille über Straßburg und Mannheim nach Frankfurt und die ICEs und TGVs von München über Stuttgart und Straßburg nach Paris betroffen. Fahrgäste sollen Fahrkarten kostenfrei auf einen anderen Reisetag umbuchen können.

Generalstreik in Frankreich: Ein leerer Bahnhof in Louveciennes bei Paris. dpa Bildfunk picture alliance/dpa

Auch Flugreisende betroffen

Aber nicht nur die Bahn ist vom französischen Generalstreik betroffen: Auch Flugreisende müssen mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Rund 20 Prozent der Flüge werden annulliert, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Zivil-Luftfahrtbehörde.

Generalstreik gilt der geplanten Rentenreform

Der Grund für den Streik der Franzosen ist die geplante Rentenreform. Sie gilt als wichtigste Sozialreform von Staatschef Emmanuel Macron. Das neue System soll die Zersplitterung in Einzelsysteme für bestimmte Berufsgruppen beenden. Arbeitnehmer sollen auch dazu gebracht werden, länger zu arbeiten.

In Frankreich gibt es neben der allgemeinen Rentenversicherung, in die die Mehrheit der Franzosen einzahlt, zahlreiche Sonder- und Ausnahmeregelungen. Etliche Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes aber auch anderer Berufsgruppen sind Mitglied in einem der 42 Einzelsysteme, die besondere Privilegien mit sich bringen.