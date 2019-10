Die Gruppe Extinction Rebellion hat in Berlin Protestaktionen für mehr Klimaschutz gestartet. In der Nähe der Siegessäule halten Aktivisten seit dem Morgen einen Verkehrsknotenpunkt besetzt. Auch in anderen Großstädten weltweit sind Aktionen geplant.

Seit dem Morgen halten rund 1.000 Aktivisten die Straßen rund um den Großen Stern, einen der Hauptverkehrsknotenpunkte in Berlin, besetzt. Von ihrem Lager im Regierungsviertel zogen die Aktivisten zu Fuß und mit Fahrrädern zur Siegessäule und legten dort den Verkehr lahm. Unter dem Motto "Aufstand gegen das Aussterben" wollen die Klimaschützer noch die ganze Woche mit Protestaktionen auf die drohende Klimakatastrophe aufmerksam machen. Hauptstadt-Korrespondent Ricardo Westphal berichtet im Audio, welche Aktionen die Klimaaktivisten noch geplant haben: Dauer 0:59 min Polizisten kontrollieren am Flughafen, ob Aktivisten anreisen Extinction Rebellion-Aktionen in Berlin Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) erklärte, man werde die Versammlungen gewähren lassen, sich aber genau anschauen, was passiert. "Es ist ja so, dass wir Blockaden, Veranstaltungen durchaus als spontane Demonstrationen werten können, die ja nach Demonstrationsrecht zulässig sind." Andreas Geisel, Innensenator von Berlin Sollte es jedoch zu Gewaltausbrüchen kommen oder Verkehrspunkte wie der Flughafen betroffen sein, würde man energischer vorgehen. Insgesamt werde man "mit Augenmaß" vorgehen, so Geisel. dpa Bildfunk Picture Alliance In rot gekleidet demonstrieren die Aktivisten von Extinction Rebellion in der australischen Metropole Sydney "Wir stören, weil wir keinen anderen Weg sehen, um den umfassenden und tiefgreifenden Wandel herbeizuführen, der das Klima rettet." Eva Escosa-Jung von Extinction Rebellion Am Mittag will Extinction-Rebellion-Mitstreiterin und Seenotretterin Carola Rackete eine Rede halten. Sie hatte als Kapitänin der Sea-Watch-3 mit 53 geretteten Flüchtlingen an Bord gegen den Willen der italienischen Behörden den Hafen von Lampedusa angesteuert. "Eine Gruppe, die fast aus dem Nichts kam" Ziviler Ungehorsam, aber ohne Gewalt - das ist das Konzept von Extinction Rebellion. Der Soziologe und Protestforscher Dieter Rucht schreibt der Gruppe bereits eine große Medienpräsenz zu. Dennoch sei es "eine Gruppe, die fast aus dem Nichts kam". Sie sei nicht über Jahre entstanden, sondern nach dem britischen Vorbild "aus dem Boden gestampft worden". Extinction Rebellion könne sich allerdings auch bei Fridays for Future bedanken, denn auf dieser Welle würden die Aktivisten jetzt mitreiten, so Rucht. Im Gespräch mit dem SWR erklärt Rucht, warum der Zeitpunkt für die Proteste gut gewählt ist und warum die Stimmung dennoch schnell gegen die Aktivisten kippen könnte: Dauer 4:08 min "Ziviler Ungehorsam ist ein zweischneidiges Schwert" Protestforscher Dieter Rucht im Gespräch mit SWR Aktuell Braun: Gefährliche Eingriffe Verkehr gehen "gar nicht" Kritik an den Protesten der Klimaschützer gab es von Kanzleramtschef Helge Braun (CDU). Man könne für mehr Klimaschutz demonstrieren. Aber gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr gingen "gar nicht". Die Gruppe Extinction Rebellion wurde im Jahr 2018 in Großbritannien gegründet. Ihre Forderungen lauten vor allem, dass - nationale Regierungen sofort den Klimanotstand ausrufen - politische Entscheidungen, die der Bewältigung der Klimakrise entgegenstehen, revidiert werden - von Menschen verursachte Treibhaus-Emissionen bis 2025 auf netto Null gesenkt werden - die Regierung nach den Beschlüssen einer zuvor einberufenen BürgerInnen-Versammlung handelt Die Gruppe will mit zivilem Ungehorsam auf die ökologische Katastrophe aufmerksam machen. Mit ihren Aktionen will die Gruppe alltägliche Betriebsabläufe, welche in ihren Augen die Lebensgrundlagen zerstören, behindern. Der Protest solle so lange fortgesetzt werden, bis die Regierungen angemessen reagieren. Im Laufe des Tages sind noch weitere Blockaden geplant. Auch in anderen Großstädten wie Sydney, London, Paris, Kapstadt und Madrid haben Proteste von Extinction Rebellion begonnen. In Amsterdam nahm die Polizei 50 Protestierende bei einer ungenehmigten Blockade-Aktion fest.