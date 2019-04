In ganz Deutschland - darunter auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz - haben Ärzte an kommunalen Kliniken für einen Tag ihre Arbeit niedergelegt und für verbesserte Regeln im Bereitschaftsdienst demonstriert.

Zu den Protesten hat der Marburger Bund, die gewerkschaftliche Interessenvertretung der Ärzte, aufgerufen. Die zentrale Kundgebung fand in Frankfurt statt, an der sich Tausende Mediziner aus dem ganzen Bundesgebiet beteiligten. In den vom Warnstreik betroffenen Kliniken wurde nach Gewerkschaftsangaben eine Notdienstversorgung sichergestellt. Dauer 00:42 min Ärztestreik für bessere Bedingungen im Bereitschaftsdienst Ärztestreik für bessere Bedingungen im Bereitschaftsdienst Tarifgespräche liegen auf Eis Die Gewerkschaft will fünf Prozent mehr Geld für die Ärzte durchsetzen. Der Marburger Bund fordert weiter, dass die Ärzte weniger Bereitschaftsdienste machen müssen und mindestens zwei freie Wochenenden im Monat garantiert bekommen. Die Tarifgespräche liegen derzeit auf Eis. Die Gewerkschaft hat sie Mitte März für gescheitert erklärt.