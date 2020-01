per Mail teilen

Trotz der Zugeständnisse der französischen Regierung im Konflikt um die Rentenreform ist der Streik noch nicht zu Ende. Einigen Gewerkschaften reicht das Angebot des Premierministers nicht.

Die Regierung lenkt ein, zumindest ein bisschen. In einem Brief an Gewerkschaften und Unternehmerverbände teilte Premierminister Edouard Philippe mit, dass er die Erhöhung des abschlagsfreien Rentenalters um zwei Jahre aus dem Gesetzentwurf zur Rentenreform herausnehmen werde.

Dauer 2:47 min Philippe kündigt Einlenken der Regierung an Martin Bohne berichtet aus Paris

Neue Vorschläge bis April

Das war der umstrittenste Punkt der Regierungspläne, der auch die gemäßigten Gewerkschaften auf die Palme brachte. Stattdessen sollen nun die Sozialpartner Vorschlage machen, wie die Alterssicherung auf anderen nachhaltig finanziert werden kann. Und zwar bis Ende April.

Mit dem Zugeständnis will Premierminister Philippe die gemäßigten Gewerkschaft zu einer Billigung der Rentenreform bewegen. Die größte französische Gewerkschaft CFDT bezeichnete den Verzicht auf die faktische Erhöhung des Rentenalters denn auch als Sieg und sie will sich an der Suche nach einem gerechten Rentensystem konstruktiv beteiligen.

Linke Gewerkschaften wollen weiterstreiken

Die linken Gewerkschaften, die seit mehr als fünf Wochen die massiven Streiks und Proteste gegen die Rentenreform antreiben, reagierten allerdings ablehnend. Sie beschlossen am Samstag Abend bis zur vollständigen Rücknahme der Regierungspläne weiterzumachen.

Die Pariser Verkehrsbetriebe und die Staatsbahn rechnen auch heute wieder mit Beeinträchtigungen. Die Proteste in Frankreich laufen seit über fünf Wochen.