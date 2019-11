Probleme auf der Rheintalbahn

Bahnreisende auf der Strecke der Rheintalbahn müssen sich an diesem Wochenende auf Verzögerungen und Zugausfälle einstellen. Der Grund: In Bad Krozingen nimmt die Bahn ein elektronisches Stellwerk in Betrieb. Mit dem will die Bahn Verspätungen auf der Strecke der Rheintalbahn zukünftig verringern. Für dieses Wochenende heißt es aber für Reisende, die zum Beispiel am Abend den ICE von Frankfurt nach Basel gebucht haben, dass sie statt knapp drei Stunden mehr als zehn Stunden unterwegs sein werden.