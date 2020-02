Der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, hat das Bundesverdienstkreuz erhalten. Die Ehrung war nicht unumstritten.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Draghi das Bundesverdienstkreuz im Schloss Bellevue überreicht. Dieser habe in "stürmischen Zeiten den Euro und die Europäische Union zusammengehalten", so Steinmeier. "Damit haben Sie sich um Europa verdient gemacht. Und damit haben Sie - das sage ich ganz bewusst - auch meinem Land einen großen Dienst erwiesen."

Es gab im Vorfeld aber auch Kritik an der Verleihung. So sagte der CDU-Politiker Axel Fischer in der "Bild"-Zeitung: "Die Politik der Europäischen Zentralbank unter Draghi hat nicht nur deutsche Sparer kontinuierlich enteignet, sondern die Altersvorsorge von Millionen Menschen in Deutschland geschmälert." Dafür habe Draghi keine deutsche Auszeichnung verdient.

Das Für und Wider wägen SWR-Berlin-Korrespondent Uwe Lueb und Dorothea Holz vom ARD-Börsenstudio in Frankfurt ab.

Mit Nullzins, Strafzins für Banken und Anleihenkäufen hatte der Italiener alle Register gezogen im Kampf gegen Mini-Inflation und Konjunkturflaute. Trotzdem finden es nicht alle gut, das er nun ausgezeichnet werden soll.

Wer bekommt das Bundesverdienstkreuz?

Das Bundesverdienstkreuz verleiht Deutschland an in- und ausländische Bürger für politische, wirtschaftlich-soziale oder geistige Leistungen. Draghi erhielt das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland - die zweithöchste Auszeichung des Landes. Auch die vorherigen EZB-Chefs Jean-Claude Trichet und Wim Duisenberg waren damit geehrt worden.

Der 72-jährige Draghi war von November 2011 bis Oktober 2019 Präsident der Europäischen Zentralbank. Zuvor leitete der gebürtige Römer fünf Jahre lang die italienische Nationalbank. Er hatte Wirtschaftswissenschaften an der Universität La Sapienza in Rom studiert. Draghi ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.