Der stellvertretene Vorsitzende der Unionsfraktion, Carsten Linnemann (CDU), hat vorgeschlagen, Kinder mit zu schlechten Deutschkenntnissen erst in die Vor- und dann in die Grundschule zu schicken. Die Idee finden aber nicht alle gut.

Ihm selbst ginge es dabei nicht um ein Verbot, bekräftigte CDU-Politiker Carsten Linnemann seinen Vorstoß. Ganz im Gegenteil: Sein Vorschlag, Kinder erst in die Grundschule zu schicken, wenn sie gut genug Deutsch können, solle dafür sorgen, dass alle Kinder gleiche Chancen hätten. Wenn ein Kind kaum Deutsch spreche, müsse es eben zuerst eine Vorschule besuchen. Das hatte Linnemann der "Rheinischen Post" gesagt.

Chancengleichheit für Kinder statt Parallelgesellschaften?

Hintergrund seiner Forderung sei, der Bildung von Parallelgesellschaften vorzubeugen. Vorfälle in Freibädern, die Tat auf dem Frankfurter Bahnsteig oder die Schwertattacke in Stuttgart wühlten die Menschen auf und schürten die Angst vor Parallelgesellschaften, so der Politiker weiter.

Bis tief hinein in die Mittelschicht erlebe ich Eltern, die ihre Kinder auf Privatschulen schicken, weil das Niveau an staatlichen Schulen sinkt. Carsten Linnemann (CDU), sellvertretender Unionsfraktionsvorsitzender

Etwas Lob aber vor allem viel Kritik für den Vorschlag

Dass Linnemann dabei sogar noch weiter ging und forderte, es für solche Kinder zur Pflicht zu machen, eine Vorschule zu besuchen, stieß nicht nur auf Zustimmung: Vor allem aus der Oppostion, aber auch aus der eigenen Partei, bekam Linnemann Kritik.

Die Präsidentin des baden-württembergischen Landtags, Muhterem Aras (Grüne) twitterte beispielsweise: "Ich sprach kein Deutsch, als ich als 12-Jährige in die Hauptschule kam. Als meine Nebensitzerin in der 1. Stunde sah, dass ich die Matheaufgabe gelöst hatte, durfte ich sie an der Tafel vorrechnen. Später habe ich ein Steuerbüro aufgebaut und wurde Landtagspräsidentin."

Der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, sprach hingegen von einen "richtigen Vorstoß". Er twitterte: "Wenn ein Kind in Deutschland eingeschult werden soll, muss es Deutsch können. Alles andere ist falsch verstandene Toleranz, die niemandem weiterhilft!"